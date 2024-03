Sky - Calzona segue l'allenamento del Napoli a distanza, ecco come

Dal ritiro della Slovacchia dove è impegnato con la Nazionale di cui è commissario tecnico, arrivano le immagino per Francesco Calzona che segue l'allenamento del Napoli a Castel Volturno.

Allenamento Napoli senza Calzona, ecco come segue gli azzurri

Napoli - Calzona monitora il lavoro del suo Napoli a Castel Volturno con un drone, c'è più di mezza squadra presente. Come riportato da Sky Sport il tecnico azzurro segue la squadra a distanza con un drone anche se non è presente, perché impegnato con la Nazionale della Slovacchia e il suo staff per le prossime amichevoli della Nazionale di cui è ct.