Sky - Brozovic salta il Napoli, ecco chi è il favorito per sostituirlo

Verso Inter-Napoli. Non inizia al meglio l'anno per la squadra nerazzurra che perde un pezzo importante per la sfida contro gli azzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, a 48 ore dalla sfida contro il Napoli ha lavorato ancora parte Marcelo Brozovic. Il croato non ha svolto la seduta mattutina coi compagni e quindi è destinato a rimanere fuori dall'undici iniziale del match contro il Napoli.

Si va quindi verso la conferma di Hakan Calhanoglu in cabina di regia. In attacco, invece, Simone Inzaghi avrà l'imbarazzo della scelta visto che tutti e quattro gli elementi saranno a sua disposizione; a contendersi la maglia da titolare sono Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con Joaquin Correa più indietro.