Sky - Bove è stato estubato stamattina: è sveglio e lucido, nuovi esami in giornata

Aggiornamenti Bove: arrivano ancora boe notizie per fortuna per il calciatore della Fiorentina dopo il malore di ieri nel match con l’Inter.

Arrivano importanti news da SkySport e in particolare dal collega Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito:

Edoardo Bove ha riposato bene nel corso della notte, che ha trascorso in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e in sedazione farmacologica. In mattinata è stato estubato. Attualmente è sveglio e lucido, e risponde alle domande. Sono esclusi danni neurologici e cardiologici.

Si prospetta una giornata di esami per Bove. Mentre in serata è atteso un nuovo bollettino medico congiunto tra la Fiorentina e l'Azienda Ospedaliero Università di Careggi per aggiornare sulle condizioni del giovane.