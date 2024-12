Sky - Bove, Palladino e famiglia del giocatore in ospedale: comunicato Viola in arrivo

Malore Bove: il giocatore è attualmente in ospedale dopo il malore in Fiorentina-Inter. Come riporta SkySport, Raffaele Palladino, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e papà, fidanzata e zio del calciatore sono arrivati in clinica. Possibile comunicato viola a breve per far chiarezza sull’accaduto e dare aggiornamenti sulle condizioni dell’atleta. Si attendono conferme ma la prima impressione in campo - riferisce Sky - è che al momento della salita in ambulanza il giocatore abbia iniziato a respirare da solo.