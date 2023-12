Sky, Bergomi: "Non cambio idea, il problema del Napoli resta questo"

Beppe Bergomi, ex giocatore e opinionista Sky, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club nel corso della puntata in onda domenica 10 dicembre, soffermandosi su quanto accaduto al Napoli durante la sconfitta contro la Juventus e non solo: "Posso dire che sicuramente il Napoli di Mazzarri ha fatto dei buoni primi tempi, continuo a pensare che il problema sia la fase difensiva. Prende troppi gol, non dà mai la sensazione che sia difficile fargli gol come accadeva l’anno scorso. Devi dare anche tempo all’allenatore per allenarli. Secondo me l'anno scorso erano allenati bene, quest'anno pronti via no. Resto dell'idea che se difendi bene, attacchi anche bene. Il Napoli non è una squadra brava a difendere se li porti dentro all’interno la propria area di rigore, per difendere bene deve stare alta".