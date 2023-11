SKY - Atalanta-Napoli, Mazzarri ha scelto il 4-3-3: la decisione su Osimhen e la probabile formazione

Ultime notizie Serie A - Si avvicina l'esordio al ritorno in azzurro del tecnico Walter Mazzarri, che domani presenterà in conferenza stampa Atalanta-Napoli. Prima gara dopo la sosta e prima volta in panchina per il neo tecnico azzurro nella stagione 2023/2024.

Probabile formazione Atalanta-Napoli: le ultime Sky

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha parlato a Sky Sport 24 della prima formazione di Walter Mazzarri per Atalanta-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mazzarri avrà tutti i nazionali a disposizione, sono rientrati tutti e ha la possibilità di aver in mano tutta la squadra, che in campo sistemerà col 4-3-3 coi suoi movimenti e le sue distanze. Osimhen anche oggi ha fatto sì personalizzato fra campo e palestra, ma ha lavorato anche con la squadra e col pallone. Segnali incoraggianti perché Mazzarri possa convocarlo per l'Atalanta e gestirne il minutaggio verso Real, Inter e Juventus. Zielinski c'è e sta meglio. Rientra Olivera, con Gollini tra i pali: Meret ha ancora problemi al polpaccio. Per il resto qualche riflessione, ma Lobotka-Anguissa e Politano-Kvara sono intoccabili. Il grande dubbio è sul centravanti: ballottaggio Raspadori-Simeone con l'italiano leggermente favorito".