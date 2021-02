Sky - Atalanta-Napoli, le probabili scelte di Gattuso: spazio ad Osimhen e Rrahmani dal 1'

Napoli Calcio - Ancora 90 minuti, 120 se si va ai supplementari, per decidere chi tra Napoli e Atalanta accederà alla finale di Coppa Italia. Gennaro Gattuso, per una delle partite più importanti della stagione, con ogni probabilità lancerà Victor Osimhen dal primo minuto, 94 giorni l'ultima presenza da titolare, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio. In porta ci sarà Ospina, Di Lorenzo e Hysaj giocheranno sulle fasce mentre al centro scelte obbligate: senza Manolas e Koulibaly spazio a Maksimovic e Rrahmani.

Osimhen

Napoli (4-2-3-1), la probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gennaro Gattuso.