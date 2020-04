Sky, arriva lo sconto per gli abbonati Sport e Calcio!

Ultime notizie calcio - Il blocco dei campionati a causa dell'allarme Coronavirus che in pochissimo tempo ha paralizzato l'intera economia della Nazione ha fatto nascere anche delle proteste in coloro i quali avevano sottoscritto con Sky un abbonamento a lunga durata proprio per poter seguire dalla televisione le partite del campionato italiano e di quelli esteri. Ebbene, proprio per andare incontro alle esigenze dei propri utenti, la pay TV ha pensato di attivare una opzione per gli abbonati a Sky Calcio e Sport, garantendo uno sconto sul pagamento:

"In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”.

Se, invece, hai un solo pacchetto tra Sky Sport o Sky Calcio puoi conservarlo e richiedere uno sconto di 7,60 euro.