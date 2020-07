Ultime calcio Napoli - Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24:

Allan

"Il Napoli formato Champions può fare risultato a Barcellona. Stiamo vivendo una situazione anomala post lockdown. Bisognerà continuare con i clean sheet. Gattuso è rimasto molto contento della vittoria contro una squadra in forma come il Sassuolo. Allan? Hanno sbagliato un po' tutti. Ci si doveva muovere in maniera diversa dopo l'offerta del PSG. E' ormai certa la sua partenza".