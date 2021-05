Sky agli abbonati: "Dal 1 luglio al 30 settembre il costo di Sky Calcio si azzera"

Ultime calcio - Questo il contenuto della mail che Sky ha inviato ai propri abbonati per il pacchetto Calcio:

"Gentile abbonato, ti abbiamo scritto due settimane fa per darti un aggiornamento in merito all’assegnazione dei diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione.

Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo di Sky Calcio si azzera.

In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre. A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare nulla, dedurremo dal tuo canone mensile dell’abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20€.

Per te il costo di Sky Calcio si azzera per 3 mesi.

Quest’estate rilassati e goditi il meglio di Sky.

Si parte con UEFA EURO 2020: solo su Sky potrai vedere tutte le partite dall’11 giugno all’11 luglio. In più, continueremo a sentire il brivido dei motori con tutti i Gran Premi di Formula 1® e MotoGP™, ci godremo lo spettacolo delle Finals NBA e dei tornei di tennis con gli italiani sempre più protagonisti.

Ma la nostra non sarà un’estate di solo sport, dal 1° luglio arriveranno infatti 4 nuovi canali: Sky Serie e Sky Investigation dedicati alle serie TV, Sky Documentaries e Sky Nature dedicati a documentari e natura".