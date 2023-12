Sky - ADL ha promesso un premio ai calciatori del Napoli per risollevare il morale: dipende tutto dalla Champions

Premio Champions per i calciatori del Napoli. Arriva la promessa svelata da Sky Sport da parte del presidente De Laurentiis che ha cercato di risollevare il morale dei ragazzi. A svelarlo è stato Massimo Ugolini:

"Sarà decisiva la partita in Champions League contro il Braga per far ritrovare il sorriso al Napoli. Attenzione però il Braga è una squadra in condizione, ha vinto 3-1 in trasferta ed è seconda in classifica. Ha ritrovato forza mentale e fisica e quindi non sono 90’ da sottovalutare. La Champions, come sappiamo è un’altra cosa, non a caso De Laurentiis è andato a Castel Volturno anche ieri.

Il presidente ha cercato di tirare su i suoi ragazzi, ha promesso anche un premio per la qualificazione agli ottavi visto il momento delicato che sta attraversando la squadra. Il Napoli è sul ciglio del burrone, l’eliminazione in Champions sarebbe una botta clamorosa. Mazzarri sta lavorando molto sul campo, ma anche sulla testa dei suoi giocatori”.