Sky - Addio Diawara, più un giovane che Veretout per rimpiazzarlo: le ultime

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli lavora per rinforzare l'organico e pensa anche al centrocampo. Prevista la cessione di Amadou Diawara, da rimpiazzare con un giovane di prospettiva. Lo riferisce Sky Sport, che sottolinea come dopo l'addio, la Roma potrebbe esserci nel destino, per il Napoli potrebbero tornare utili profili come Ismael Bennacer e Augustin Almendra.

Calciomercato, si complica la pista Veretout

Più complicato, invece, arrivare a Jordan Veretout. C'è una corsia preferenziale, visti gli ottimi rapporti con l'agente napoletano Giuffredi, ma il suo profilo viene seguito in caso di partenza di Allan.