Sky - Accostato al Napoli, il Monza pensa a Umtiti

Il Monza pensa a Umtiti per la difesa, a scriverlo è Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di Sky.

L'ex Barcellona è reduce da una buona stagione con il Lecce ed è stato accostato anche al Napoli, ma sembra essere entrato nel mirino del club che è stato di Silvio Berlusconi, recentemente scomparso. La trattativa tra le parti, comunque, non è ancora vicina alla conclusione: non ci sono stati passi in avanti decisivi per la chiusura dell'accordo.

