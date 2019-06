Milan Skriniar si prepara alla nuova stagione, senza però dimenticare la rivalità che anima le tifoserie di Inter e Juve. Il difensore nerazzurro, in vacanza con degli amici, si è divertito a intonare un coro che i tifosi nerazzurri - negli ultimi tempi - hanno rivolto in più occasioni a quelli della Vecchia Signora. Il coro in questione recita così: "Come mai la Champions League non la vinci mai".

