Sivasspor-Galatasaray, ennesimo gol di Osimhen: ha segnato anche oggi | VIDEO

Si sta ancora giocando la partita di Super Lig turca Sivasspor-Galatasaray. Il risultato alla fine del primo tempo è di 1-2 per la squadra ospite e ancora una volta il tabellino porta la firma di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano di proprietà del Napoli ha segnato l'ennesimo gol con la maglia del Galatasaray, stavolta sul calcio di rigore da lui stesso guadagnato nei minuti finali del primo tempo. Ad oggi sono 12 partite, 9 gol e 5 assist per Osimhen in prestito al Galatasaray.

