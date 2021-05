Siparietto Ceccherini-Auriemma a Tiki Taka: "Sembri una mia ex, ti faccio una proposta!"

Napoli - Nel corso della trasmissione Tiki Taka in onda su Italia Uno è intervenuto Massimo Ceccherini. L'attore comico toscano ha cercato di stemperare l'atmosfera in studio con alcune battute. Siparietto con Raffaele Auriemma, giornalista napoletano presente in studio:"Ho sentito che c'è qualcosa tra le tifoserie di Napoli e Fiorentina, questa cosa non mi piace. Ho visto che c'è Auriemma, somiglia ad una mia ex, io proporrei un gemellaggio tra le tifoserie e proporrei di fare indossare una sottanina ad Auriemma e così me lo ingrop...!".

Chiambretti a questo punto stoppa il collegamento e sbotta: "Non mi fa ridere, sei stato interpellato per palare di calcio. Ti devo tagliare, è vergognoso!".