Sintesi Napoli-Pescara 4-0: highlights e gol, Petagna show [FOTO CN24]

Risultato Napoli Pescara amichevole. Napoli Pescara 4-0. Sintesi Napoli-Pescara con le foto del match terminato 4-0 allo stadio San Paolo. La Sintesi e il risultato di Napoli Pescara su Calcio Napoli 24. Continua la preparazione la squadra di Gattuso che si avvicina all'inizio della stagione con l'amichevole con il Pescara, vittoria netta e Petagna show.

Gol Napoli Pescara 4-0, highligths e gol

Risultato Napoli oggi - Sintesi Napoli-Pescara 4-0 highlights. La Sintesi e il risultato di Napoli Pescara su Calcio Napoli 24. Il match amichevole tra Napoli Pescara, gol di Zielinski nel primo tempo, autore di una rete fantastica. Poi nella ripresa Petagna show con il doppio assist per Ciciretti e Mertens. Prima del fischio finale il gol anche di Petagna, una prima in azzurro da sogno. Prestazione sotto tono per Osimhen.

