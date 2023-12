Simeone, che risate a Castel Volturno: palleggi col Social Media Manager del Napoli! | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Divertente siparietto che ha visto protagonista il sempre sorridente Giovanni Simeone, che è entrato in campo per la rifinitura di Napoli-Braga di Champions League ed è stato 'beccato' dalle telecamere di CalcioNapoli24 per un divertente momento. L'attaccante argentino della SSC Napoli s'è divertito a palleggiare con uno dei Social Media Manager del club azzurro a bordocampo fra le risate generali: "Volevo vedere come stavi!".

