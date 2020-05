Silvia Romano torna in Italia, prime pagine choc di Libero e Il Giornale: "Ingrata islamica" [FOTO]

Notizie - Silvia Romano è tornata a casa. La giovane italiana tenuta in ostaggio per circa un anno e mezzo in Kenya, non ha avuto dai quotidiani italiani l'accoglienza che sperava. Dopo essere stata accolta a Ciampino dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il giorno seguente alcuni giornali hanno attaccato la ragazza per essersi convertita all'Islam.

Come ha dichiarato la stessa Silvia Romano, in questo periodo di prigionia ha scelto di convertirsi all'Islam. Nella giornata di ieri è arrivata a Ciampino con ambiti somali. Bello e commovente l'abbraccio con la famiglia e i ringraziamenti a Conte e Di Maio, entrambi presenti a Ciampino. Intanto, questa mattina, sono apparse le prime pagine scandalo dei quotidiani italiani Libero e Giornale. Titoli choc contro la ragazza per aver scelto la religione islamica. E' stata definita addirittura ingrata per aver scelto una nuova religione.