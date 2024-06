Sibilio medaglia argento agli Europei: i suoi familiari allo stadio con la maglia del Napoli!

Alessandro Sibilio, atleta napoletano nativo di Fuorigrotta, ha stabilito il nuovo record italiano nei 400 metri ad ostacoli, conquistando la medaglia d'argento agli Europei di atletica 2024. Oggi parla di lui il quotidiano La Repubblica, che sottolinea anche la passione di Sibilio e della sua famiglia per il Napoli calcio.

Alessandro Sibilio

Ultime notizie. Oltre ad essere un atleta di livello internazionale, infatti, Alessandro Sibilio - che ha cominciato ad allenarsi proprio sulla pista d'atletica dello stadio Maradona - è anche un grande tifoso del Napoli. Lui a fine gara ha esultato così: "È la prima medaglia internazionale che conquisto nella gara individuale: speciale per me e per la Campania, spero di essere un esempio per i ragazzi che vengono al campo".

Repubblica racconta addirittura che sua sorella Sara è andata allo stadio con la bandiera di Maradona, mentre i suoi zii indossavano tutti la maglia del Napoli.