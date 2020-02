Napoli-Barcellona è stato spettacolo in campo ma anche sugli spalti. Nel settore "Distinti", infatti, un uomo orientale, probabilmente proveniente dalla Cina, ha realizzato uno show che non è passato inosservato. Alzatosi, infatti, ci ha tenuto a rassicurare tutti: "Non vi preoccupate, non ho il Coronavirus! Forza Napoli". Inevitabile il boato di tutti i presenti.

