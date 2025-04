Shakhtar, l'ex Nicolini a CN24: "Sudakov adatto al Napoli, ha una caratteristica che altri centrocampisti non ha. 40 mln? Da prendere subito"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv, nel corso della trasmissione “CalcioNapoli24 Live”, è intervenuto Carlo Nicolini, ex dirigente dello Shakhtar Donetsk:

"Il Napoli, a questo punto, è avvantaggiato per la lotta scudetto, dal punto di vista del calendario. L'Inter ha le coppe da giocare. Gli azzurri, a livello morale, possono avere maggiore slancio. Le pressioni sono più sull'Inter che sul Napoli.

Sudakov? Il Napoli doveva già fare a gennaio un investimento importante, con sei mesi poi ad agosto di permanenza nel club. Fare mercato a gennaio, però, non è semplice. Nei centrocampisti del Napoli ci sono tante caratteristiche, forse manca il rifinitore come può essere Sudakov che fa tanti gol e ha tante qualità. Pre guerra, il campionato ucraino era a livello dei top 5 campionati europei. Dopo la guerra, il livello si è abbassato. Sudakov fa la differenza da anni in Champions League. Dal punto di vista fisico, questi ragazzi sono abituati a fare trasferte lunghissimi e a non dormire, magari giocando sempre fuori casa. 40 mln? Cifra importante ma da spendere subito per prenderlo: ha 22 anni e gioca da 3 a grandi livelli.

Carattere? Già maturo, padre di famiglia e ha grande responsabilità. Fa gruppo, è estroverso e conosce l'inglese".