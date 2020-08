Ultime Napoli calcio. Si avvicina la ripresa della stagione per il Napoli: la truppa di Gattuso dal 24 agosto sarà a Castel di Sangro per il ritiro pre-campionato. Come riportato dai colleghi di Si Gonfia la Rete, il 25 andrà in scena anche la prima conferenza stampa della nuova annata: saranno presenti sia il patron De Laurentiis che l'allenatore Gattuso.