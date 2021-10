Sextape, Benzema non si presenta in aula: chiesti 10 mesi di carcere e 75mila euro di multa

Arrivano le ultime notizie in merito al caso SexTape di Karin Benzema e Valbuena. L'attaccante del Real Madrid e della Nazionale francese coinvolto nel tentativo di ricatto ai danni del connazionale Valbuena per i fatti del 2015. Benzema non si è presentauto in aula.

Sextape Benzema: chiesti 10 mesi di carcere

Arriverà il 24 novembre la data della sentenza sul "caso sextape" per Benzema. L'attaccante del Real Madrid è accusato di complicità in tentato ricatto ai danni del compagno di nazionale Mathieu Valbuena. La questione che ha tenuto escluso per anni il calciatore dalla Nazionale francese. L'accusa chiede 10 mesi di reclusione con la condizionale e una multa di 75.000 euro a Benzema. L'avvocato di Benzema, Sylvain Cormier, si è detto soddisfatto del tempo preso dalla Corte per analizzare il caso, ritenuto complesso. Ed è convinto che non ci siano prove per condannare il suo assistito.

