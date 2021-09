Serie C, Juve Stabia-Avellino: finisce a reti bianche 0-0 il derby del “Romeo Menti”

Juve Stabia-Avellino, era un derby carico di significati tra due squadre che partono con rinnovate ambizioni in questo campionato di Lega Pro 2021-2022.

Le Vespe hanno concluso un mercato comunque importante con l’arrivo di un bomber come Umberto Eusepi, vero e proprio lusso per la categoria. Il ds Rubino è riuscito a rispettare le esigenze di bilancio riuscendo comunque a fornire a Novellino un organico di primo ordine con un ottimo mix di under e over.

L’Avellino dal canto suo ha cambiato diverse pedine rispetto allo scorso anno terminato ai playoff con l’eliminazione subita dal Padova, pur mantenendo l’ossatura di base. Notevoli gli arrivi soprattutto in attacco con Kanoute, Micovschi, Plescia e la perla finale rappresentata da Di Gaudio.

Ma Juve Stabia-Avellino è stata anche la sfida tra i due allenatori più longevi della Lega Pro dopo Zdenek Zeman (74 anni). Il tutto in una gara infarcita di ex dall’una e dall’altra parte.

Agli ordini del sig. sig. Paolo Bitonti della sezione di Bologna con assistenti di linea Giulio Basile della sezione di Chieti e Amir Salama della sezione di Ostia Lido e il quarto ufficiale, Mario Sala della sezione di Palermo le due squadre hanno dato luogo ad un match comunque vibrantee non privo di emozioni a dispetto del risultato di 0-0 finale.

Di seguito il tabellino del match.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Caldore, Tonucci, Rizzo; Schiavi, Davì; Bentivegna (85° Scaccabarozzi), Stoppa (58° Berardocco), Panico (85° Lipari); Eusepi (33° Della Pietra).

Allenatore: sig. Walter Novellino.

Avellino: (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito (73° Mignanelli); Carriero, Aloi, D’Angelo; Kanoute, Di Gaudio (64° Mastalli); Maniero (73° Plescia, 90° Messina).

Allenatore: sig. Piero Braglia.

Angoli: 4-8

Spettatori: circa 1500.

2° subito gol annullato all’Avellino per fallo di mani netto e volontario di Maniero. A mettere in rete era stato Di Gaudio.

21° va ancora in gol l’Avellino ma stavolta l’arbitro vede un fuorigioco molto dubbio dopo un’uscita incerta del portiere Sarri della Juve Stabia.

25° Avellino vicinissimo al vantaggio: Aloi con un tiro a giro di sinistro va a lambire la traversa.

27° doppia grande parata di Sarri, prima su su Maniero sotto misura e poi miracolo con i piedi su tiro da distanza ravvicinata di Silvestri.

32° pesantissima tegola per la Juve Stabia: si fa male il bomber Eusepi alla spalla sinistra ed è costretto alla sostituzione. Entra Della Pietra.

39° Bentivegna ruba palla sulla trequarti e si invola verso la porta dell’Avellino. Palla però troppo profonda per Panico. Fallita una favorevolissima occasione per la Juve Stabia.

45° scorribanda di Bentivegna nell’area di rigore irpina e tiro che viene respinto da Forte. Sulla palla si avventa Schiavi che si divora la più semplice delle palle gol.

57° Juve Stabia vicinissima alla rete. Grande discesa di Rizzo sulla sinistra e palla al centro per l’accorrente Della Pietra che mette incredibilmente sul fondo di testa.

76° Avellino in dieci uomini: Aloi stende Schiavi e l’arbitro Bitonti non può non espellerlo per doppia ammonizione.

In sala stampa a fine gara, così hanno commentato la gara i due allenatori.

Braglia, allenatore Avellino: “Un punto importante in trasferta, una buona prestazione, però abbiamo avuto le nostre occasioni, ne abbiamo avute diverse. Loro hanno avuto occasioni su errori nostri, su un paio di uscite errate di Dossena nel primo tempo, ma anche nella ripresa sempre su errori nostri”.

Novellino, allenatore Juve Stabia: “Compito del ds Rubino valutare se ci sarà la necessità di prendere qualche altro giocatore in attacco. E’ stata un’ottima gara da parte nostra contro una grossa squadra come l’Avellino. Il campionato è molto importante, la condizione fisica non è ottimale ma noi possiamo toglierci grosse soddisfazioni”.