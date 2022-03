Serie C - Il Bari trionfa al San Nicola sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis

Il Bari di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, ha trionfato nel delicatissimo derby col Francavilla in Serie C.

Si è chiuso 2-1 per i biancorossi il match che si è disputato allo stadio San Nicola sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis, recato si in Puglia per l'occasione. Probabilmente il presidente del Napoli era a Bari anche per festeggiare il compleanno di suo figlio Luigi De Laurentiis, presidente della SSC Bari, che oggi ha compiuto 43 anni.

Biancorossi avanti con Cheddira, pari su punizione di Maiorino, ma nel finale si scatena la festa al San Nicola grazie al guizzo di Nicola Citro che chiude il match.

