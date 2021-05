Serie B, Maria Marotta primo arbitro donna! Sarà in campo per Reggina-Frosinone

Calcio - Arriva il segnale dal calcio italiano, con Alfredo Trentalange, presidente dell’Aia, che manda in campo Maria Marotta per un match di Serie B. Sarà il primo arbitro donna a fischiare per un match di Serie B italiana e seguirà la gara Reggina-Frosinone. L’ennesimo traguardo raggiunto in una carriera iniziata nel 2002 e culminata, nel 2016, con la qualifica di arbitro internazionale per il calcio femminile: Marotta oggi fa parte dell’organico degli arbitri di Serie C, in cui è stata ammessa la scorsa stagione insieme alla collega toscana Maria Sole Caputi, e grazie a una recente norma che consente agli arbitri di poter essere designati per un match di categoria superiore, domani alle 14 sarà nel cerchio di centrocampo dello stadio Granillo. Quest’anno ha all’attivo 13 partite di Serie C, sette nel girone A e sei nel girone B, cui si aggiunge la gara del terzo turno di Coppa Italia tra Cosenza e Monopoli dell’ottobre 2020.