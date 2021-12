Serie B - Focolaio Covid nel Frosinone: 10 i calciatori positivi

E' scoppiato un vero e proprio focolaio Covid nelle fila del Frosinone.

"Il Frosinone Calcio, come già noto, comunica che – a seguito del posticipo di numero 2 giornate deciso dall’Assemblea di Lega di Serie B lo scorso 23 dicembre – ha stabilito di concedere il periodo feriale natalizio per i Componenti del Gruppo Squadra dal 23-12 al 29-12-2021.

Parallelamente, è stato richiesto a tutti i componenti del gruppo squadra di effettuare, durante il periodo feriale ed a titolo personale, un tampone antigenico di controllo per verificare la presenza o meno di positività al Covid-19 prima della ripresa dell’attività agonistica prevista per il mattino del 30-12 p.v.

Le risultanze di questi esami ottenute nella mattinata di oggi hanno evidenziato la presenza di dieci casi di positività".