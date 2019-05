Serie B, la finale dei play-off sarà Verona-Cittadella. L'Hellas Verona in trasferta ha battuto 1-0 il Pescara dopo lo 0-0 dell'andata ed ha accesso all'ultimo turno dei play-off di Serie B, valide per l'accesso alla Serie A. Dall'altra parte affronterà il Cittadella, che ha guadagnato la finale battendo ieri il Benevento per 3-0. Verona e Cittadella si sfideranno giovedì 30 maggio nella gara d'andata a Cittadella e domenica 2 giugno nella gara di ritorno al Bentegodi di Verona.