Serie B - Arrivano altri verdetti: Livorno retrocesso in Serie C!

Crotone ed Empoli battono Cittadella e Frosinone, il Livorno cade con la Cremonese e scende in C, pari Benevento, Spezia a valanga, Pordenone terzo.

La 33ª giornata di Serie B si apre con il pareggio tra Juve Stabia ed Entella: Forte (su rigore) risponde al vantaggio siglato da Mazzitelli nei minuti conclusivi del primo tempo. Espulsi sia Coppolaro che Canotto in un finale convulso.

Nei match serali tris del Crotone sul campo del Cittadella, vince anche l' Empoli col Frosinone , il Livorno retrocede matematicamente in C con 5 turni d'anticipo dopo il ko con la Cremonese (-16 dalla Juve Stabia quart'ultima con 15 punti a disposizione).

Cinquina dello Spezia al Cosenza, il Pordenone batte di misura il Pisa ed è terzo, il già promosso Benevento fa 1-1 col Venezia, stesso risultato in Chievo-Trapani. Pescara e Perugia si dividono la posta, Ascoli batte Salernitana.

SERIE B, 33ª GIORNATA

JUVE STABIA-ENTELLA 1-1 [40' Mazzitelli (E), 67' rig. Forte (J)]

ASCOLI-SALERNITANA 3-2 [8' e 49' Trotta (A), 16' Ninkovic (A), 55' rig. Kiyine (S), 86' Djuric (S)]

BENEVENTO-VENEZIA 1-1 [51' Montalto (V), 56' Sau (B)]

CHIEVO-TRAPANI 1-1 [21' Giaccherini (C), 78' Piszczek (T)]

CITTADELLA-CROTONE 1-3 [11' e 49' Junior Messias (CRO), 37' Simy (CRO), 65' Panico (CIT)]

EMPOLI-FROSINONE 2-0 [29' e 90' rig. Ciciretti]

LIVORNO-CREMONESE 1-2 [36' Ciofani (C), 55' Coppola (L), 92' Valzania (C)]

PESCARA-PERUGIA 2-2 [12' Galano (PES), 23' Maniero (PES), 42' Iemmello (PER), 45' Bonaiuto (PER)]

PORDENONE-PISA 1-0 [54' Ciurria]

SPEZIA-COSENZA 5-1 [6' Galabinov (S), 20' Gyasi (S), 50' e 55' Mastinu (S), 63' Bruccini (C), 66' Nzola (S)]