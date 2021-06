Ultime notizie calcio Napoli - Oggi si è riunita, in collegamento video, l'Assemblea di Lega per discutere i punti all'ordine del giorno. Sono stati approvati sia i criteri di ripartizione dell'anticipo del 15% da parte di Dazn sui Diritti Audiovisivi che quelli dei Diritti Non Audiovisivi per il ciclo 21-24. E' stata rimandata, però, la decisione relativa alla Serie A spezzatino.