Serie A, primo ok della commissione parlamentare al ritorno del Decreto Crescita

Serie A, potrebbe presto tornare il Decreto Crescita! Lo anticipa stamattina il Corriere della Sera:

Si muovono i primi passi per il ritorno dei benefici fiscali legati al Decreto Crescita (per i giocatori di almeno 20 anni e con un contratto superiore al 1 milione). Per la commissione parlamentare è ammissibile l’emendamento al Decreto Omnibus presentato da Dario Damiani di Forza Italia: prevede di applicare lo spostamento delle agevolazioni ai contratti stipulati fino al 2027. La prossima settimana il voto in Senato.