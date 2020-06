Serie A, partite in chiaro: c'è la disponibilità dei club ma manca l'accordo

Ultimissime notizie calcio Napoli - Manca ancora l'accordo tra la Lega Serie A e le emittenti televisive per la trasmissione di alcune partite del massimo campionato in chiaro. Nella giornata di ieri il Ministro dello Sport Spadafora aveva parlato di un accordo vicino tra le parti. Stando però a quanto rivelato da RAI Sport oggi, però, in una riunione rapida tenuta oggi è stata ribadita la volontà da parte dei club di lavorare per trasmettere alcune partite in chiaro riducendo l'embargo delle tv non licenziatarie (Rai e Mediaset in primis) per riproporre le azioni salienti ma al momento manca l'accordo.