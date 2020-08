Serie A, nodo calendario: ipotesi gare il 27 dicembre

Notizie Calcio - La Serie A 2020/21 ripartirà il 19 settembre. Lo ha ufficializzato il Consiglio di Lega. Slitta quindi di una settimana l’inizio del prossimo campionato rispetto alla prima data ipotizzata del 12 settembre. Il campionato dovrebbe fermarsi per la sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio: niente gare, quindi, tra Natale e capodanno, ma ripartenza leggermente anticipata rispetto al solito. Le squadre scenderanno in campo anche il 6 gennaio, in uno dei sei turni infrasettimanali che dovrebbero essere disposti lungo tutta la stagione. L’ultima giornata, invece, dovrebbe essere programmata per il 23 maggio, termine ultimo visto che l’11 giugno cominceranno gli Europei: ma su questo tema la palla passa alla Figc, che dovrà deliberare ufficialmente le date del campionato 2020/2021. Il sorteggio del calendario ufficiale dovrebbe essere svolto tra la fine di agosto e l’inizio di settembre