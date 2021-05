Serie A, lo Spezia raggiunge la salvezza travolgendo il Toro. Pirotecnico 4-3 dell'Atalanta sul Genoa che vale la Champions [CLASSIFICA]

Nei primi due anticipi della 37 esima giornata di Serie A, colpaccio salvezza dello Spezia che batte in casa 4-1 il toro inguaiando il Torino. A segno due volte Nzola, Saponara ed Erlic per i liguri e Belotti su rigore per i granata.

A Marassi si impone l'Atatalanta per 4-3 sul Genoa e allunga al secondo posto a +5 sul Napoli. A segno Zapata, Malinovsky, Gosens e Pasalic per i bergamaschi, mentre per i liguri hanno timbrato il cartellino due volte Shomurodov e Pandev dal dischetto.

Guarda la classifica in allegato!