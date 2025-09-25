Serie A, le designazioni arbitrali della 5a giornata: chi dirigerà Milan-Napoli

Ecco le designazioni arbitrali della quinta giornata di campionato di Serie A:
DI BELLO
PERETTI – PERROTTI
IV: CALZAVARA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GHERSINI
SOZZA
IMPERIALE – VECCHI
IV: MARINELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
PICCININI
MASTRODONATO – MORO
IV: MASSIMI
VAR: DOVERI
AVAR: GARIGLIO
PERENZONI
LAUDATO – FONTANI
IV: MUCERA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
MANGANIELLO
ROSSI M. – MONACO
IV: ZUFFERLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA
FELICIANI
CAPALDO – CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
FOURNEAU
BACCINI – COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: LA PENNA
AVAR: MERAVIGLIA
CHIFFI
MELI – ALASSIO
IV: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI
COLLU
DI MONTE – FONTEMURATO
IV: TURRINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
AYROLDI
CECCONI - ZINGARELLI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: DIONISI