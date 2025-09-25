Serie A, le designazioni arbitrali della 5a giornata: chi dirigerà Milan-Napoli

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Serie A, le designazioni arbitrali della 5a giornata: chi dirigerà Milan-Napoli

Ecco le designazioni arbitrali della quinta giornata di campionato di Serie A:

  • COMO – CREMONESE      Sabato 27/09 h. 15.00

DI BELLO

PERETTI – PERROTTI

IV:      CALZAVARA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GHERSINI

 

  • JUVENTUS – ATALANTA      Sabato 27/09 h. 18.00

SOZZA

IMPERIALE – VECCHI

IV:      MARINELLI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MARINI

  • CAGLIARI – INTER    Sabato 27/09 h. 20.45

PICCININI

MASTRODONATO – MORO

IV:       MASSIMI

VAR:      DOVERI

AVAR:       GARIGLIO

  • SASSUOLO – UDINESE      h. 12.30

PERENZONI

LAUDATO – FONTANI

IV:     MUCERA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PATERNA

  • PISA – FIORENTINA     h. 15.00

MANGANIELLO

ROSSI M. – MONACO

IV:      ZUFFERLI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     MARESCA

  • ROMA – H. VERONA     h. 15.00

FELICIANI

CAPALDO – CAVALLINA

IV:     CREZZINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

  • LECCE – BOLOGNA     h. 18.00

FOURNEAU

BACCINI – COLAROSSI

IV:     COLOMBO

VAR:    LA PENNA

AVAR:     MERAVIGLIA

  • MILAN – NAPOLI    h. 20.45

CHIFFI

MELI – ALASSIO

IV:     MARINELLI

VAR:      MARINI

AVAR:       DOVERI

  • PARMA – TORINO     Lunedì 29/09 h. 18.30

COLLU

DI MONTE – FONTEMURATO

IV:       TURRINI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      LA PENNA

  • GENOA– LAZIO    Lunedì 29/09 h. 20.45

AYROLDI

CECCONI - ZINGARELLI

IV:     ZANOTTI

VAR:    ABISSO

AVAR:      DIONISI

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