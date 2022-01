Repubblica - Serie A: la Lega non cambia, squadre costrette a schierare la Primavera

Ultime notizie di Serie A con la sospensione al campionato che non arriva e i tanti calciatori positivi che cotringono le squadre a schierare giocatori della Primavera anche.

Repubblica dà gli ultimi aggionramenti sullo stop al campionato di Serie A e la decisione della Lega per le squadre italiane.

La Lega non fa passi indietro: Lotito soffia sulla necessità di non rinviare nemmeno una partita per il timore di perdere soldi dalle tv (ma il contratto prevede specificatamente la pos sibilità), la Lega difende il nuovo protocollo, che imporrà di giocare a chiunque abbia almeno 13 calciatori, anche a costo di schierare i Primavera. Bologna, Udinese (ieri 5 nuovi casi, i giocatori positivi ora sono 12) Torino non hanno ancora deciso come comportarsi, se insistere nella linea dura e disertare, visto che possono dimostrare in un ricorso la causa di forza maggiore dovuta al divieto di svolgere attività disposto dalle autorità sanitarie. Oppure se rassegnarsi a mandare i ragazzini, prospettiva che non affascina neanche le tv. Per questo, visto che l’isolamento disposto dalle Asl termina domenica, l’ipotesi a cui lavora la Lega è di rinviare le partite delle squadre in isolamento al lunedì. Nessuna di loro avrà potuto allenarsi. Ma lo show potrebbe continuare.