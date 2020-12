Serie A, la classifica delle squadre più in forma: Napoli e Lazio come il Crotone, vola l'Inter

Ultime notizie Napoli - Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club di Serie A nelle ultime cinque partite di campionato disputate. Vola l'Inter di Antonio Conte, che in questo lasso di tempo ha conosciuto solo vittorie. Al secondo posto c'è il Milan, con undici punti. Poi sul gradino più basso del podio, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, Roma e Juventus. Di seguito il dato.

Inter 15 punti (nelle ultime 5 gare di campionato)

Milan 11

Roma 10

Juventus 10

Atalanta 8

Benevento 8

Udinese 8

Sassuolo 8

Napoli 7

Lazio 7

Crotone 7

Sampdoria 6

Fiorentina 6

Hellas Verona 5

Genoa 5

Cagliari 3

Parma 3

Bologna 3

Torino 2

Spezia 1