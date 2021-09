Serie A, i giocatori più veloci della quinta giornata: c'è anche un calciatore del Napoli

Napoli Calcio - Un paio di conferme "settimanali" nella top 10 dei giocatori che hanno raggiunto i più alti picchi di velocità nel corso delle partite dell'ultimo turno di campionato. I dati della Lega Serie A premiano gli sprint di Kalulu e Di Lorenzo, impegnati nei duelli in fascia con i velocissimi Johnsen e Augello. In vetta, però, c'è chi ha raggiunto quasi i 35 km/h con uno scatto, come evidenzia Sky sul proprio sito:

10) GIOVANNI DI LORENZO (Napoli): 33,12 km/h (contro la Sampdoria)

9) ROBERTO SORIANO (Bologna): 33,3 km/h (contro il Genoa)

8) PIERRE KALULU (Milan): 33,4 km/h (contro il Venezia)

7) ANDREAS SKOV OLSEN (Bologna): 33,54 km/h (contro il Genoa)

6) NICOLO' ZANIOLO (Roma): 33,6 km/h (contro l'Udinese)

5) JOSIP BREKALO (Torino): 33,64 km/h (contro la Lazio)

4) MANOLO PORTANOVA (Genoa): 33,71 km/h (contro il Bologna)

3) JORDAN VERETOUT (Roma): 33,72 km/h (contro l'Udinese)

2) ALFRED DUNCAN (Fiorentina): 33,94 km/h (contro l'Inter)

1) JOAO PEDRO (Cagliari): 34,73 km/h (contro l'Empoli)