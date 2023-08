Serie A, gli ascolti Dazn della 2ª giornata: ecco il match più visto

Sono stati comunicati i dati degli ascolti Dazn della seconda giornata di Serie A. In totale gli ascoltatori sono stati 3.791.249. Il match più visto è stato Juventus-Bologna con 897.474 spettatori medi. Al secondo posto Cagliari-Inter con 831.598 spettatori.

Seria A gli ascolti di Dazn della seconda giornata

Napoli-Sassuolo con 482.279 spettatori

Verona-Roma 371.040 spettatori

Milan-Torino 345.903 spettatori (ma non in esclusiva)

Salernitana-Udinese 326.154 spettatori

Frosinone-Atalanta 198.784 spettatori (non in esclusiva)

Lazio-Genoa 166.613 spettatori (non in esclusiva)

Fiorentina-Lecce 139.214 spettatori

Monza-Empoli 32.190 spettatori

