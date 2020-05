Serie A, domani arrivano le linee guida: niente allenamenti di gruppo per ora

Ultime notizie calcio Napoli - Dovevano ripartire nella giornata di domani gli allenamenti collettivi per le squadre di Serie A ma la decisione relativa alle linee guida che le varie compagini dovranno seguire per la ripresa delle sessioni di gruppo è stata rinviata alla giornata di domani. Il Comitato tecnico scientifico non ha ancora accettato il documento realizzato dal ministero dello Sport e quindi le squadre non potranno cominciare a lavorare di gruppo. A riportare la notizia è l'edizione online della Gazzetta dello Sport. In ogni caso, filtra che anche il nuovo protocollo sarà molto rigido e concederà molto poco.

Serie A pallone