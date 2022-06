Serie A, domani alle 12 il sorteggio: ecco tutti i criteri

Domani alle 12 scopriremo la nuova Serie A. Verrà infatti sorteggiato il calendario 2022-23 della prossima stagione. Sarà un campionato del tutto anomalo perchè da metà novembre fino al 6 gennaio ci sarà la sosta per la disputa del mondiale in Qatar. Andiamo a vedere quali sono i criteri per il calendario di serie A.

serie a

Calendario serie A 2022-23: i criteri

Per quanto riguarda invece la composizione del calendario, ci saranno da rispettare tanti criteri, che hanno creato non poche polemiche. Di seguito le modalità per la composizione del calendario: