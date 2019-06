Serie A contro la Superlega: solo la Juve vota a favore, 14 club contro il piano di Agnelli

E' un'idea che arriva dall'alto per riformulare la competizione a livello europeo. Ma in Italia si sono espressi con l'assemblea di lega di ieri cui ha partecipato anche il presidente Aurelio De Laurentiis in rappresentanza della SSC Napoli. Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la stragrande maggioranza dei club sarebbe contraria a questa riforma con l'adozione di una Superlega a partire dal 2024.

I 14 club che si sono espressi contro la Superlega licenziano un testo che ha i toni dell’invettiva, in cui della proposta di riforma avanzata dall’Eca e benedetta dall’Uefa, si dice «... minaccia il futuro del calcio europeo in quanto altera e danneggia gravemente la competitività dei campionati nazionali, minando il principio della qualificazione basata solo ed esclusivamente sulla performance agonistica conseguita in seno ad essi, nonché – prosegue - la struttura ed i calendari dei campionati nazionali minando il principio di priorità delle competizioni nazionali su quelle internazionali».