Serie A, classifica spettatori 2025-26: Napoli fuori dal podio | TABELLA

Ultime notizie calcio Napoli - Guardando alla classifica spettatori stilata da Calcio e Finanza per la Serie A 2025/26, continua il testa a testa tra Milan e Inter in vetta alla graduatoria dopo 28 giornate. Il derby da record d’incasso vinto grazie al gol di Estupinan ha permesso ai rossoneri di allungare in vetta sui nerazzurri per quanto riguarda gli spettatori in media: 73.043 è la media spettatori a partita del club di RedBird, contro i 72.823 a gara dell’Inter. Entrambe le squadre milanesi hanno superato il milione di spettatori stagionali in campionato per la sesta stagione di fila: l’ultima volta in cui non riuscirono la quota di un milione risale alla stagione 2016/17.

La Roma mantiene il terzo posto con una media che supera 62mila spettatori, mentre Napoli e Juventus sono oltre quota 40mila spettatori (i partenopei più verso i 50mila). Dietro continua il crollo della Lazio: i biancocelesti, che fino a gennaio erano addirittura davanti alla Juventus, ora vedono avvicinarsi il Genoa (31.031 spettatori di media per i rossoblu rispetto ai 34.655 del club capitolino).