Serie A, chi vincerà lo Scudetto? La previsione dell’algoritmo

Il campionato di Serie A sta per ripartire e l'account di statistica su Twitter Opta Paolo ha fatto una previsione sulla classifica finale della stagione 2023/2024:

Serie A la previsione dell'algoritmo

Le prime quattro. Per l'algoritmo a vincere lo Scudetto sarà l'Inter, al secondo posto il Napoli campione in carica. La zona Champions che sarà completata da Milan e Juventus. In Europa League ci andranno Lazio e Roma, con l'Atalanta al settimo posto con conseguente qualificazione alla Conference League.

Metà classifica. A seguire figura la Fiorentina, con Bologna, Torino, Monza, Udinese, Sassuolo ed Empoli che sono poste in una posizione di classifica tranquilla, lontana dal pericolo della retrocessione.

Zona retrocessione. Salernitana e Verona retrocederanno, così come della matricola Frosinone.

