Serie A, cambiano gli orari di tre partite: confermato l'orario di Napoli-Milan

Notizie Calcio - Cambio di programma in Serie A per la 28a giornata. Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, la Lega Serie A ha ridisegnato orari e programmazione televisiva per la giornata date le partite di Coppa Italia in cui saranno impegnate Cremonese, Fiorentina, Inter e Juventus. Tutte queste giocheranno di sabato.

28^ GIORNATA

01/04/2023 Sabato 15.00 Cremonese-Atalanta DAZN

01/04/2023 Sabato 18.00 Inter-Fiorentina DAZN

01/04/2023 Sabato 20.45 Juventus-Hellas Verona DAZN/Sky

02/04/2023 Domenica 12.30 Bologna-Udinese DAZN/Sky

02/04/2023 Domenica 15.00 Spezia-Salernitana DAZN

02/04/2023 Domenica 15.00 Monza-Lazio DAZN

02/04/2023 Domenica 18.00 Roma-Sampdoria DAZN

02/04/2023 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN

03/04/2023 Lunedì 18.30 Empoli-Lecce DAZN

03/04/2023 Lunedì 20.45 Sassuolo-Torino DAZN/Sky