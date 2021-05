Serie A, c'è anche Zielinski nella formazione top-11 di Opta! [GRAFICO]

Ultimissime notizie. Piotr Zielinski ha segnato otto gol in questo campionato, tanti quanti nelle precedenti due stagioni. Il centrocampista polacco del Napoli ha fornito anche 10 assist nella Serie A 2020/21, due in più rispetto ai precedenti tre campionati. Una grande resa che, numeri alla mano, lo posiziona tra i primi undici calciatori per rendimento della stagione. A certificarlo è Opta, nota società di elaborazione di dati sportivi, che lo ha inserito nella formazione top-11 di Serie A di quest'anno:

Formazione Top-11 Opta

Ecco la formazione di Opta. Zielinski è l'unico giocatore del Napoli presente in squadra.

Donnarumma; Theo Hernandez, Bastoni, De Vrij, Cuadrado; Malinovskiy, De Paul, Zielinski; Ronaldo, Luaky, Muriel.