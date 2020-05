Serie A, arriva il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico per gli allenamenti di squadra!

Ultime notizie calcio - Il protocollo realizzato dalla FIGC e dalla Lega Serie A per la ripresa degli allenamenti di squadra è stato accettato dal comitato tecnico scientifico del Governo. Così gli allenatori potranno iniziare finalmente ad allenare le proprie squadre. Inizialmente, infatti, questa ripartenza era stata fissata a lunedì scorso, ma i club avevano bocciato il vecchio protocollo perché contrari all'idea del ritiro forzato e prolungato. A riportare la notizia è l'edizione online del quotidiano "La Repubblica", che aggiunge come "il nuovo testo dovrebbe consentire di evitare le due settimane di quarantena dentro il centro sportivo per tutto il gruppo squadra". Per garantire, invece, che il Coronavirus non penetri in un gruppo squadra, verranno effettuati regolarmente dei tamponi a tutti i calciatori.

SSC Napoli