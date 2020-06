Serie A, approvata la quarantena soft. C'è la firma di Spadafora e Speranza, i dettagli

Ultime notizie calcio - Nel fine settimana alle porte tornerà in campo la Serie A ed a tal proposito arrivano delle notizie che potrebbero seriamente mettere in discesa il discorso relativo alla conclusione di questo campionato. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, il Ministro della Salute Speranza e quello dello Sport Spadafora hanno firmato l'atto amministrativo necessario e il Governo ha approvato la cosiddetta quarantena soft. Questo vuol dire che in caso di nuova positività nel mondo del calcio ad andare in quarantena sarà solo il calciatore contagiato e non tutto il resto della squadra. Inoltre se il calciatore dovesse risultare negativo in un tampone effettuato prima della gara sarà autorizzato a giocare.

Spadafora Serie A