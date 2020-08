Seri problemi personali per Ilicic: niente Atalanta-PSG, lo sloveno è rientrato in patria

Notizie Calcio - Atalanta-Paris Saint Germain, Josip Ilicic non prenderà parte al big match di Champions League. Non si tratta di un infortunio, ma di un grave problema personale che ha costretto l'atleta a rientrare subito in patria.

Ne parla Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito:

Un momento molto difficile. Problemi personali da risolvere, che devono rimanere privati. Josip Ilicic torna a casa, nel giusta ombra dei riflettori. Dagli affetti più cari. L'attaccante di comune accordo con l'Atalanta ha lasciato l'Italia per fare ritorno in Slovenia.

Non sarà in campo contro il Paris Saint Germain in Champions League, ma in questo momento il calcio non può e non deve essere al primo posto nei suoi pensieri.

Serve fare cronaca, ma più in là è giusto non andare. Per rispetto della persona e di questioni che nulla hanno a che fare con il calcio. Da parte nostra va un grandissimo in bocca al lupo al ragazzo con la speranza che Ilicic possa comunque ritrovare la sua serenità a prescindere dal futuro calcistico.

Torna presto Josip